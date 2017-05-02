廣州下半年推行：黑水虻分解廚餘

廣州白雲區江高鎮，擬推黑水虻分解廚餘，這項專案擬於下半年正式運行；江高鎮利用養殖黑水虻幼蟲，每日可處理100噸餐廚垃圾、青菜、果皮等原料。

最近江高鎮茅山工業聚集區建成「廚餘黑水虻處理」專案，欲利用養殖黑水虻幼蟲處理餐廚垃圾。本專案總投資為3.5千萬元，環保投資284萬元，每日可處理100噸餐廚垃圾、青菜、果皮等原料。

專案相關負責人表示，養殖的黑水虻皆由野外收集而來，以餐廚垃圾、動物糞便、動物屍體等腐爛的有機物為食，能將食物高效地轉化為自身的營養物質。並指出，與垃圾掩埋相比，養殖黑水虻成本低，經濟效益高。

負責人說：「一平公尺的場地，就可養殖30斤黑水虻幼蟲，這些幼蟲一天可分解10公斤的廚餘；而幼蟲進入蛹期週期通常為8天，成蟲在交配產卵後就會死亡。幼蟲和蛹是很好的飼料原料，幼蟲排出的糞可作為有機肥料。」

白雲區城管局相關負責人表示，目前本區以景泰街作為廚餘強制分類試範地，每日收運約4噸餐廚垃圾進行試運行。專案將於下半年正式運行，未來將選取集團單位和學校作為餐廚垃圾強制分類的試點，每日將餐廚垃圾運往江高鎮進行處理。

(旺報)