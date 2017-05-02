照顧獨居老人 龍井區公所推愛心蔬菜

龍井區公所及清潔隊打造的「公益農園」蔬菜成熟，將捐贈給社區關懷據點、提供長者食用。（林欣儀攝）

配合政府「托老一條龍」政策，同時照顧獨居老人，龍井區公所與清潔隊利用廚餘堆肥打造「公益農園」，今天將收成的愛心蔬菜捐贈給區內山腳社區發展協會，盼讓長輩們能享用健康、新鮮的蔬食。

龍井區長戴燕如指出，公所配合龍井區清潔，利用環保局生產阿罩霧培養土、落葉及廚餘堆肥，打造一處公益農園，最近園內蔬菜收穫頗豐，上午特別採摘高麗菜、結球甘藍等季節蔬菜，盼讓社區關懷據點的老人們感受社會關懷。

(中時)