照顧獨居老人 龍井區公所推愛心蔬菜
配合政府「托老一條龍」政策，同時照顧獨居老人，龍井區公所與清潔隊利用廚餘堆肥打造「公益農園」，今天將收成的愛心蔬菜捐贈給區內山腳社區發展協會，盼讓長輩們能享用健康、新鮮的蔬食。
龍井區長戴燕如指出，公所配合龍井區清潔，利用環保局生產阿罩霧培養土、落葉及廚餘堆肥，打造一處公益農園，最近園內蔬菜收穫頗豐，上午特別採摘高麗菜、結球甘藍等季節蔬菜，盼讓社區關懷據點的老人們感受社會關懷。
(中時)
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