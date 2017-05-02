MET Gala登場 女星變裝比拚大走鬼娃風

娜姊與好友設計師Jeremy Scott一同出席，更穿上由其設計的Moschino迷彩禮服，還在正中門牙上貼了鋁箔紙裝飾陪襯，可謂用心良苦。（翻攝自metmuseum官方Instagram）

身為協辦人之一的凱蒂佩芮全身鮮紅Maison Margiela出場，鬼魅魔力直升地獄新娘等級。（翻攝自metmuseum官方Instagram）

莉莉柯林斯大膽嘗試「毒唇妝」，搭配一頭向川久保玲致敬的黑色妹妹頭短髮，與身上Giambattista Valli浪漫粉紅裙裝產生強烈對比。（翻攝自fionastiles Instagram）

楊冪一襲Michael Kors訂製亮片禮服亮相大玩引人想入非非的錯視原理。（Michael Kors提供）

妮姬米娜一套超性感H＆M禮服堪稱嗆辣現身，也幫自己與品牌下半年度的合作案打出活廣告。（翻攝自Nicki Minaj官方Instagram）

剛結束的年度紐約大都會博物館慈善晚宴（MET Gala）紅毯向來不寂寞，繼前年眾星瘋穿中國風後，今年眾星更藉著向本就前衛的設計師川久保玲致敬之便，順道把角色扮演發揮至極，其中紅毯壓軸的娜姊則以一身迷彩Moschino禮服示人，更不藏私擠出「胸」器，除了能說年過半百的她身材保養得宜外，對於這身裝束相對主題的弦外之音倒著實讓人摸不著頭緒。

可能是設計師風格往往給人一種暗黑感，女星反多從其大秀妝容下手copy，魔性黑唇、誇張眼妝也讓紅毯上瞬間多了不少「地獄新娘」，身為協辦人之一的凱蒂佩芮全身鮮紅Maison Margiela，面紗遮住的臉孔透出神秘感，表情更是似乎要來舉行儀式般地嚴肅；清純可人的莉莉柯林斯也再度嘗試「毒唇妝」，配上向川久保玲致敬的黑色妹妹頭短髮，與下身的Giambattista Valli浪漫粉紅裙裝產生強烈對比。

內地人稱帶貨女王的楊冪作為華人代表出席，Michael Kors亮片禮服偷玩錯視原理，膚色與黑色相間乍看下令人想入非非，但定睛遠觀卻有種被兩片海苔夾心之感，但大冪冪仍然以紅唇皓齒霸氣稱場，稱得上視覺的「美味」享受；而嗆紅小辣椒角色則由妮姬米娜擔當，性感超短褲配開深V的黑紅H&M訂製禮服，除了前襟帶點和風元素貼合本次主題外，也為自己與H&M下半年度的合作系列打出活廣告。

(中時)