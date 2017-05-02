結婚隔天拍性侵戲 林依晨老公反應好貼心

林依晨透露新婚隔天就拍被性侵戲。（圖／資料照，陳俊吉攝）

林依晨2014年和林于超完婚。（圖／中時資料照）

林依晨在新片《神秘家族》挑戰演出被性侵的少女，昨（1日）出席電影茶會時，自曝高中曾遭性騷擾的往事，讓她至今都還有陰影，另外還透露拍被性侵的重頭戲時，剛好在結婚隔天，為了拍片，就和新婚的老公林于超分開一個多月，對方不只沒生氣，反應還十分貼心。

林依晨2014年12月24日與老公林于超結婚，據《ETtoday》報導，她說《神秘家族》22日開始拍攝，在她訂婚前2天，導演都拍她坐在交通工具移動的畫面，結婚隔天回到劇組，就被安排到台東拍性侵戲，現在回想起來，她認為導演安排得很有道理。

而林于超知道林依晨會攬責任在身上，還擔心老婆太投入角色的傷痛感，貼心向她喊話：「需要我，隨時都在！」另外，林依晨表示老公和親友都相當期待這場性侵戲的成果，就連她自己也說這角色「沒有那麼陽光、正面、積極、向上」，和以往演出的角色很不一樣，也是她接下此片的主因之一。

(中時電子報)