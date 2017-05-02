警獲報處理糾紛 意外查改造槍枝、毒品

警方查獲的改造槍枝與毒品。（葉書宏翻攝）

左為小包毒品、右為改造槍械。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局得和派出所今（2日）中午12時許，接獲民眾報案永和區中正路29巷口附近有糾紛，警方抵達發現一旁停有一輛自小客車，32歲曾姓男子坐在駕駛座，警方盤查時當場在副駕駛座下方查獲改造手槍1把、子彈35顆、毒品安非他命、海洛英等證物，曾男辯稱，「是來找朋友的！」

警方在一旁發現36歲黃姓男子形跡可疑，疑似是曾男同夥，但他矢口否認辯稱「來找朋友的！」，隨後將2人帶回偵訊。

報案人向警方表示，對方有3人，其中一人與女兒有感情糾紛，才會報警。但女兒否認與對方有感情糾紛，詳細案情尚待警方進一步釐清。

(中時)