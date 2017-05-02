越媒瘋台灣 推薦台中8人氣景點

被譽為世界9大新地標的台中國家歌劇院。（本報系資料照片）

爭睹武陵繽紛櫻花海，是國內很熱門的賞櫻行程。（報系資料照）

全台距離上帝最近的梨山耶穌堂新建許諾平台，呈現典雅純白色調，讓新人在聖潔氛圍中，許下一生承諾。（本報系資料照/王文吉翻攝）

台中國家歌劇院去年開幕，由日本建築名家伊東豊雄設計的漩渦般建築體，吸引許多觀光人潮。而近來訪台東南亞旅客人數成長，越媒近日也專文刊載「8個台中人氣景點」，介紹台灣美食與旅遊景點。

主菜〈美國極黑牛牛排〉用了開心果醬汁與燉牛尾醬汁兩種不同顏色與風味的醬汁提味。(圖／姚舜攝)

👻旻👻（@minchen_1027）分享的貼文 於 2016 年 5月 月 2 2:32上午 PDT 張貼

Dora Lin（@clean5830）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 29 3:39上午 PDT 張貼

越南快訊新聞網站推薦「8個台中人氣景點」，首先介紹台灣夜市文化與創意美食，台中逢甲夜市是中部知名熱門夜市，能品嘗到最具台灣味的多元料理；曾獲選亞洲50家最佳餐廳的法式餐廳樂沐(Le Mout)，可享用台法風情融合的美味。

Kimi Huang（@kimikimikimi617）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 29 7:30上午 PDT 張貼

🍒 Lee 🍒（@lee_blog）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 26 7:12下午 PDT 張貼

JURI（@kwamfan）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 25 8:36上午 PDT 張貼

文中也推薦梨山風景區、台中春季賞櫻、高美溼地等自然風景，形容高美溼地擁有「讓人無法忽視的風景」；而國家歌劇院、國立台灣美術館以及彩虹眷村，是藝術愛好者旅遊台中可以參觀的藝術勝地。

(中時電子報)