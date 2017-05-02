藍指捷運恐債留子孫 管媽譏：討論市政畫一張圖很難嗎？

針對藍委陳宜民的質疑，綠委管碧玲在臉書提出反擊。（翻攝自管碧玲臉書）

前瞻基礎建設爭議未歇，有意角逐高雄市長的藍委陳宜民昨指，前瞻計畫將補助高雄市興建捷運黃線、海洋科技產業園區、體感科技園區等，未來除了路網外，恐債留子孫。對此，綠委管碧玲在臉書表示，她樂見國民黨理性討論，但城市建設不是空中畫符，市政討論要認真，更反諷「認真畫一張圖很難嗎？」

立法院經濟聯席委員會明天將重新排審《前瞻基礎建設特別條例》草案。陳宜民及管碧玲昨針對高雄建設隔空交火；陳指出，高雄捷運岡山路竹延伸線與黃線經費1758億元、高雄海洋科技產業園區55億元、體感科技園區10億元，市府各局處還有各自提報競爭型建設計畫，總金額260億元。

陳宜民說，高雄市政府債限目前只剩下548億元，但未來高雄市的舉債額度還會再增加，恐怕子孫一百年後除了路網以外，更遺憾的是長輩為何大幅舉債，債留後代。

不過，管碧玲今天在臉書盤點陳宜民的6大論述，包括捷運黃線是天方夜譚，債留子孫；交通便利精華地段不應有捷運；從小港或大寮發到林園，先把環狀線做出來；林園對外交通不便，應有軌道運輸；捷運橘線於大寮機廠往南延伸到大寮、林園；南區捷運大環線等主張。

管碧玲也同時在臉書貼出高雄捷運興建示意圖，追問陳宜民大環線之主張到底是哪一條？她更諷刺，討論城市規劃、捷運路網，「認真畫一張圖很難嗎？」

(中時)