廣州辦「426 世界智慧財產權日」 展示傲人專利申請量

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最近「創新改變生活，專利支撐發展」——「4•26 世界智慧財產權日」主題活動在廣州蘿崗會議中心舉行。數據指出，今年第一季，廣州市專利申請量為30251件，同比增長58.5%，其中企業專利申請量為20419件，同比增長達111.6%，凸顯企業成為專利創造創新主體的地位。

廣州市智慧財產權局局長鄧佑滿表示，廣州專利創造發展迅猛，去年全市專利申請增速、發明專利申請增速均位居全國十九個副省級以上城市第一位。截至今年3月底，全市通過智慧財產權貫標認證的企業達92家，排名全省第一。

國家智慧財產權局專利局專利審查協作廣東中心（下稱廣東中心）也於上月26日，分別與省智慧財產權局、市智慧財產權局簽署「共同推進智慧財產權強市和樞紐城市建設」合作協定。

此外，也啟用廣州市智慧財產權系統人才交流學習基地、廣東省專利審查員實踐與創新促進基地、「1+1+N 創新加油行動」等系列智慧財產權發展促進工作。

(旺報)