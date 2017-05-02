盼政大「掙脫長期的歷史惡靈」陳芳明談校園蔣公銅像去留
為促進轉型正義，政大校務會議於今年初通過學生提案，將由校內師生共同組成蔣中正銅像處置委員會，討論校園內蔣公銅像的去留。對此，身為政大台文所教授的陳芳明今（2）日就表示，希望自己在退休前，能看到政大掙脫長期的歷史惡靈。
今陳芳明於臉書PO出一張，截自政大官網上校園蔣公銅像的照片，其並發文提到，學校已正式公佈銅像處理公聽會的時間，而這尊盤踞在校內中正圖書館大廳的龐大蔣公銅像，讓所有每次進門看到的師生，心裡總會升起一種莫名的威脅。
陳芳明進一步指出照片中，坐在銅像旁邊的學生，在知識追求中享有無邊的自由；但「蔣介石卻是干涉思想、控制自由的威權強人。」陳認為此張照片代表著新舊時代的強烈對照，尤其在人文社會的圖書館，更是構成極大諷刺，強調若我們崇尚自由，就不可能崇拜獨裁者。
最後，陳芳明說，這是歷史遺留下來的問題，全校師生都該勇敢面對，他更不可能保持沈默，稱自己將參加其中一場學生所主辦公聽會，期盼在退休之前，能夠看見這個校園終於掙脫長期的歷史惡靈。
(中時電子報)
文章來源：陳芳明臉書全文
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