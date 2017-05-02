《時來運轉》從胡智為登板 談牛棚投手運彩眉角
這幾天最讓棒球球迷為之振奮的體壇新聞就是胡智為成為我國第12位登上美國職棒大聯盟的旅美好手，擔任坦帕灣光芒牛棚(Bullpen)投手，那麼牛棚投手在球隊中是擔任怎麼樣的角色，跟運彩投注的關聯性，今天來跟大家談一談。
先前才剛以「掌握運動數據 洞悉賽事先機」為題跟大家談到棒球比賽有1個很獨特的特性，那就是比賽過程中的每1顆球都是透過投手的手丟出的，因此先發投手的壓制力很重要，高的話就能有效降低失分讓球隊立於不敗，當然再怎麼厲害的先發投手也不可能場場完投9局，因此接替先發投手投球的牛棚投手，就得擔任起球隊領先時保住勝利或落後時避免失分擴大的重要角色，球隊戰績的優劣，除了與先發投手有很大關係外，往往也跟牛棚投手的表現有一定程度的關係。
以今年美國職棒大聯盟開季以來(截至4/25)所有球隊的戰績排名與其牛棚投手的防禦率(又稱自責分率，ERA，earned run average，ERA＝自責分×9÷所投局數)來看，很明顯可以看出有一定的正相關。30個球隊戰績排名最佳的前6隊(金鶯、洛磯、國民、太空人、響尾蛇、洋基)，就有4隊(洋基、洛磯、太空人、金鶯)牛棚投手的防禦率名列前6；戰績排名墊底的6個隊伍(水手、教士、皇家、巨人、勇士、藍鳥)，也有一半(3隊，勇士、教士、皇家)的牛棚投手防禦率排名落居倒數；另外胡智為所屬的坦帕灣光芒目前戰績排名第15，其牛棚投手防禦率排名第14，陳偉殷所屬邁阿密馬林魚目前戰績排名第10，其牛棚投手防禦率排名第13，也相當吻合球隊勝負與牛棚投手防禦率的關係。
胡智為4/25首戰大聯盟，上場擔任中繼投手就以9顆球讓金鶯打者3上3下，完美表現廣受喝采之際，也在此把球隊勝負與牛棚投手防禦率有所關係的眉角，提供大家運彩投注時的參考。
(中時電子報)
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