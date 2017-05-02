周杰倫嗆滾道歉 央視主播因「這點」讚他優質偶像

周杰倫在演唱會上飆罵「你給我滾出去」，事件引發熱議。（圖／本報系資料照片）

周杰倫（周董）4月30日在西安舉辦「地表最強」巡迴演唱會，當他看到安保人員疑把歌迷燈牌丟地上，周董在台上先勸對方把燈牌還給歌迷，不過對方沒反應，周董隨後怒喊「你給我滾出去」，事後周杰倫在杰威爾官方微博發表聲明道歉，並展現誠意錄影再道歉。大陸央視新聞1日深夜對此發表評論，表示周杰倫說「滾出去」的確太重，不過周董犯錯及時道歉，也讚他是優質偶像。

周杰倫在演唱會上怒轟安保人員「你給我滾出去」，大陸央視新聞昨（1日）針對此事發表評論，主播提到，周杰倫說「滾出去」確實太重了，認為周杰倫身為偶像，必須考慮到他台上說的每一句話所帶來的影響，不過主播也提到，周董事後透過文字、錄影接連道歉，讚他是優質偶像之舉。

主播進一步提到「優質偶像不是說永遠不犯錯，不可能。人非聖賢，孰能無過。」不過周杰倫犯錯後及時道歉，大讚他就是優質偶像「所以值得那麼多的歌迷去喜愛他。」

(中時電子報)