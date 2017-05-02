山友梁聖岳赴新竹馬偕檢查 院方今晚將說明
在尼泊爾喜馬拉雅山區失蹤47天後獲救的台灣旅客梁聖岳，經加德滿都醫院治療，2日中午搭機返台，直接回新竹市住處，但中途前往馬偕進行身體檢查評估，期間不開放受訪。不過經家屬授權，院方將在晚間8點，針對梁聖岳醫療部分，召開記者會說明。
昨晚間，梁聖岳家屬在其臉書代發聲明，全文如下：
想針對台灣媒體對於聖岳的報導做一些回覆。相信不少朋友近日都很關注他的近況，謝謝大家的關心。在媒體從聖岳獲救到住院、出院，到即將返台的報導中，有正確也有錯誤的資訊，無論如何，我們希望媒體朋友停止任何的報導。也請允許我們不在此逐一回覆不實留言與不尊重他人的言論，我們更希望往後不再有這樣的發言出現，否則，我們將會與律師討論後續法律相關事宜。
由於聖岳在山中受困數十日，身體非常虛弱，因此亟需康復的空間與時間。基於以上因素，我們在此代他表示將不接受各界的採訪、跟拍、慰問。除了身體狀態之外，聖岳的其他各方面都還需要慢慢復健，未來還有很長的一段路要走，請大家讓他好好地休養。
我們希望聖岳早日康復、也對於伴侶宸君的逝世感到痛心，希望為他祈求冥福。在這段時間裡，非常謝謝大家的關心，在未來的漫漫長路中，我們也一定會堅強地與聖岳及宸君的家屬一起走著。
(中時)
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