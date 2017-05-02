醉運將載醉客返家 遭攔檢竟稱清醒
喝酒不開車，改搭小黃保險！沒想到酒醉乘客搭上的是同席一起飲酒的劉姓計程車司機的車，劉男收了200元車資，「使命並達」要載友人返家，沒想到在東區進化路被攔檢酒測超標遭送辦，200元車資的代價可真不小。
市警派出所合作派出所巡佐吳宗海、警員鄭智文，日前在進化路值勤時，發現一台計程車操控不穩、左右搖擺，察覺有異，上前要求停車受檢，發現車內傳出濃濃酒味。
運將走路搖搖晃晃，副駕駛的乘客也醉得語無倫次，劉男跟員警說：「好啊，來測，0.25嘛！」還說「喝酒不能開車，會犯天條！」一測超過標準，劉男還一派輕鬆的說：「要送法院嘛！」
警方查出，61歲劉男，案發當天下午1時許在小吃店與朋友聚餐飲酒，直到下午4時，酒醉友人還支付200元車資給他，要坐計程車返回太平區住處，劉男也恢復本業，準備載客上路，兩人都在醉茫茫狀態。
沒想到，離開小吃店2分鐘，就在東區進化路與福明街口遭巡邏員警攔查，劉男酒測值達0.37mg/L，超過法定標準遭送辦。
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(中時)
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