川普盼「多國合作」解決北韓核武
針對北韓問題，美國國安顧問麥瑪斯特(Lieutenant General HR McMaster)說，川普總統的立場，傾向「與他國合作」，以克服單一國家軍事力量不足的問題，但他仍認為在這個前提下，美國應「準備好」對北韓採取軍事行動。
根據英國《獨立報》(The Independent)報導，美國國安顧問麥瑪斯特呼籲其他世界強國也應該提防北韓發展核子武器基地，並且說美國正積極進行國際社會的開放防禦。北韓透過將導彈武器化，積極發展核武，而這些是世界各國領袖都不能容忍的，川普總統已經明白表示將會解決這個問題。川普上周六(29日)表示，如果北韓再舉行核試的話，他會「很不開心」，並認為中國國家主席習近平一定也有相同感覺。
麥瑪斯特說，雖然川普政府傾向「與他國合作」，解決軍事行動不足的問題，但是在這個大前提之下，美國仍應準備好用自己的軍事力量，去干預北韓的核子武器發展計畫才對。
美國國安顧問麥瑪斯特在接受《福斯新聞》(Fox News)訪問時，表示北韓對美國以及美國的盟邦，包括南韓、日本、中國和其他國家，都造成巨大的威脅，他認為所有國家都應該出來面對北韓這個大麻煩。
(中時電子報)
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