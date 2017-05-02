賞螢護生態！用心保育火金姑 平溪路燈包紅色玻璃紙

火金姑在夜空中放閃。（平溪區公所提供）

「火金姑」閃閃發亮，是春夏美麗的景色！然而賞螢同時，我們也要好好保護牠們！走進平溪老街，發現路燈都包上了紅色玻璃紙，這到底有什麼特別用意呢？原來每年這個季節是平溪螢火蟲活動的時節，公所為了保護螢火蟲，特別將路燈包上了數層紅色玻璃紙，避免路燈光頻干擾牠們求偶行為。

平溪區賞螢景點有平溪老街、十分老街、太子賓館、台灣媒礦博物館、平湖森林遊樂區及望古農路，這幾個景點只要有路燈的地方，都有包覆紅色玻璃紙，公所這樣做是經過螢火蟲專家指導，是最省錢又對螢火蟲傷害最少的方式，因為紅色光頻對螢火蟲求偶行為干擾最少，同時不會影響到夜間用路人行車或走路的安全。

平溪菁桐近日出現螢光點點景象，吸引不少旅客慕名前往。（平溪區公所提供)

平溪區公所將於5月6日、7日分別於老街跟菁桐辦理賞螢活動，是結合商圈導覽及賞螢的活動，歡迎有興趣的民眾可以向平溪區公所洽詢，並踴躍參加；另外農業局於5月6日在新店和美山步道亦辦理一場賞螢活動，名額有限，歡迎於農業局官網「活動資訊」版塊報名參加。

農業局長李玟表示，螢火蟲是生態環境重要指標昆蟲，光害和環境變化，都會影響到螢火蟲生存，平溪區公所保護螢火蟲的做法，值得大家學習跟效法，也讓市民增加螢火蟲保護觀念，賞螢時要謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，攜帶手電筒則要以紅色玻璃紙罩住，以免干擾螢火蟲活動。

平溪螢火蟲活動的時節，公所為了保護螢火蟲，特別將路燈包上了數層紅色玻璃紙。（新北市農業局提供）

農業局再次提醒民眾，賞螢時一定要保持安靜，不要進入草叢，不要留下垃圾，更不要捕捉或用強光照射，晚間6點30分至8點是最佳賞螢時間，螢火蟲出沒地點多在能見度低，無光害的山區，賞螢民眾應注意自身安全，最好結伴同行，避免發生意外。不破壞棲地，不干擾牠們的生活，惟有保育螢火蟲，才能享受每年與螢共舞的樂趣。

(中時電子報)