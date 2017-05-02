台南市母親節感恩活動 77人受表揚

台南市政府為慶祝母親節感恩活動，各區公所及單位團體共推薦具特殊事蹟的母親77人。此次表揚類分5大類，市府將於13日母親節前夕，在台南市南門勞工育樂中心大會議廳辦理「馨內有阮─感恩在心」慶祝母親節感恩活動，由市長賴清德頒獎表揚。

表揚的5大類母親，分別有：鼓勵子女從事對國家社會發展具有貢獻之工作的「慈暉媽媽」38人；刻苦持家並自強不息的「自強媽媽」16人；照顧家中身心障礙子女不辭辛勞「慈萱媽媽」7人；替代母職養育姪、甥者及寄養家庭的「慈馨媽媽」14人；民族事務委員會遴選推薦「原住民媽媽」2人。

推薦單位及表揚名單如下：

一、慈暉媽媽：善化區公所－莊吳柳、新市區公所－鄭美華、關廟區公所－高陳美枝、下營區公所－姜洪阿琴、西港區公所－郭黃綉琴、鹽水區公所－陳辜厝未、北門區公所－陳蔡月里、玉井區公所－張蔡月裡、學甲區公所－謝陳春美、左鎮區公所－辜林金釵、中西區公所－李斌娥、安南區公所－陳薛綢絲、新營區公所－李緒英、將軍區公所－黃素真、大內區公所－蕭素貞、龍崎區公所－黃李秀針、七股區公所－林謝素碧、後壁區公所－張 雪、仁德區公所－陳林月理、佳里區公所－杜秀典、歸仁區公所－張吳錦治、官田區公所－李文希、白河區公所－郭吳惠美、東山區公所－蘇富美、安定區公所－王錦蓮、東區區公所－葉陳玉梅、永康區公所－謝陳玉葉、羅隨珍、新化區公所－吳沈秋月、南區區公所－謝歐亂、南化區公所－葉蔡金玉、楠西區公所－江張岸、山上區公所－林蘇金鈕、麻豆區公所－李郭儒、柳營區公所－林劉玉珠、六甲區公所－黃卓月蕉、安平區公所－盧謝水金、北區區公所－郭彩霞。

二、自強媽媽：新市區公所－段小華、中西區公所－黃姿伶、安南區公所－陳春蘭、新營區公所－蔡林美蕙、大內區公所－阮玉梅、七股區公所－蘇錦貴、後壁區公所－劉細花、仁德區公所－董馥萱、白河區公所－謝淑娟、東山區公所－陳小惠、東區區公所－許玉真、永康區公所－陳珮璇、新化區公所－李怡聯、南區區公所－林惠玉、山上區公所－簡羅娜、麻豆區公所－蔡麗秀。

三、慈萱媽媽：社團法人臺南市心智障礙關顧協會－許珮珍、社團法人台南市智障者福利家長協進會－郭桂珠、社團法人台南市腦性麻痺之友協會－郭玟伶、社團法人臺南市慈光心智關懷協會－李睿慈、社團法人台南市聲暉協進會－向美英、社團法人台南市佑明視障協進會－柳美桂、社團法人台南市慈光身障協會－王慈淑。

四、慈馨媽媽：玉井區公所－穆李華金、中西區公所－陳秀鳳、安南區公所－許林百珠、大內區公所－劉葉秋香、七股區公所－劉陳英珠、後壁區公所－王張淑女、佳里區公所－陳林碧華、白河區公所－黃淑芬、東區區公所－饒黃麗雲、永康區公所－鍾吳淑美、麻豆區公所－丘張春、柳營區公所－田黃慧香、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會臺南市北區分事務所－蘇水吟、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會臺南市南區分事務所－陳燕雪。

五、原住民媽媽：臺南市臺灣原住民永續發展協會－胡慈容、蔡玉枝議員服務處－陳阿妹。

(中時)