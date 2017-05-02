安倍川普電話會談 估磋商安保議題

日本首相安倍晉三1日與美國總統川普進行非正式電話會談，據分析，雙方可能就今後的應對、與自衛隊首次執行美艦防護任務等進行磋商。

大陸中新網報導指出，安倍還可能向川普談了自己上月27日與俄羅斯總統普丁舉行首腦會談的情況。

電話會談於1日上午舉行，約30分鐘，本次不對外公布的做法十分罕見。據分析，這是顧及到相關國家才選擇不公布。先前日、美元首在4月6日、9日、24日舉行電話會談後，均立即公布內容。

報導稱，此次電話會談中，雙方確認了加大對北韓施壓並繼續緊密合作的方針；有關日俄首腦會談，安倍向川普提及的內容，可能是要求俄方為促使北韓無核化，而發揮建設性作用的事項。

(旺報)