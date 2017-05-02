世大運何時賣票？ 蘇麗瓊：6月13記者會後發售

台北市政府主祕、世大運執行長蘇麗瓊2日在議會答覆議員陳彥伯質詢時指出，世大運目前已有已有150國報名，包括中、美、俄，甚至北韓都報了名，比光州還多10國，但陳彥伯認為時間快到了，民眾還不知如何買票，他要求市府加快腳步準備。

蘇麗瓊表示，目前已有150國報名，包括中、美、俄，甚至北韓都報了名，比光州還多10國，至於最終報名情況，必須俟5月團長會議後才更明朗；售票時間將在6月13日後開始販售。

陳彥伯表示，迄目前為止，選民都在問，比賽8月都快上路了，目前也不知票如何買，賽程也不清楚，他要求市府加快步調，不要等賣票情況不好，連補救時間都來不及，會造成國際級憾事。

(中時)