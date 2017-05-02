林可彤幼時遭狼師性騷 父聞訊竟這樣回.....
高雄市議員蕭永達上午舉行記者會，公布導致女作家自縊身亡的補教名師本名及任教補習班名稱，希望要求負起社會責任，對此藝人林可彤在臉書表示「希望今天就能知道敗類是誰」，未料話鋒一轉竟自曝幼時遭狼師性騷經驗，嚇壞所有粉絲。
林可彤自曝國小六年級時，跟著同學去體育老師開的鋼琴教室學琴，未料老師竟拉她上二樓並關掉燈，緊接著來回聞她的臉和脖子，還直接告白「老師，很喜歡妳」，此舉讓林可彤整個嚇傻，編了「怕黑」的理由立即逃離現場，而在想了一夜告訴父親實情之後，不僅未獲得安慰還被父親遏阻「不要亂講話」，之後兩人在學校相遇時，這名老師似乎總是用曖昧笑容直視她，雖然至今回想起來仍舊氣憤，但是慶幸當時自己懂得拒絕，才沒有讓這件事在心中留下陰影。
由於相關新聞在校園仍層出不窮，也讓林可彤表示寧可要家長把女兒教育的恰北北，也不要在遇到問題時只會哭泣、不敢說，或覺得是自己的不對，對此網友也點出癥結點，直呼太多父母在小孩求助時都選擇隱忍，根本等同於是共犯。
(中時電子報)
關鍵字：林可彤
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