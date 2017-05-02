懶甩主題！坎達兒幾乎全裸踩場Met Gala

坎達兒珍娜幾乎全裸登場！（圖／達志影像）

「時裝界奧斯卡」Met Gala1日晚間紐約登場，今年主題以「川久保玲/Comme des Garçons」為主，可在這個已經成為眾女星較勁的晚會中，不少女星都轉為露肉攻佔版面，超模坎黛兒珍娜就被說幾乎全裸踩場。

坎黛兒珍娜昨穿上代言品牌La Perla高級訂製服上場，黑色透視裝，加上中門大開又露背的設計，上下全都露、幾近全裸踩場，的確是Met Gala一大「嬌」點！她的妹妹Kylie則是以粉色透視裝示人，而同家族的姊姊、「豐臀金」金卡黛珊則一改風騷，簡約白色禮服登場，略顯失色。

(中時電子報)