印製28奈米機密文件 前台積電工程師遭起訴
台積電前徐姓工程師在台積電服務6年許，今年1月間在離職前，突然大量印製與28奈米相關文件，在提辭呈時，被主管詢問「為何印文件」，坦承確實印製文件，且受中國大陸華力微電子之邀，從事28奈米研發工作，台積電在1月下旬解雇徐，並向新竹市調查站報案，新竹地檢署今天偵結，將徐姓工程師依觸犯營業秘密法及刑法背信罪嫌提起公訴。
台積電表示，徐姓前工程師過去工作均未涉及28奈米，但今年1月間，卻突然用印表機印製大量關於28奈米文件，徐提離職時，主管詢問此事，徐也坦承確實印製，當天該主管與徐共同回到徐的住處，也在其住處發現28奈米相關文件。
台積電並在今年1月下旬解雇徐，將此案送交新竹市調查站調查，由調查站呈報新竹地檢署，當時將徐男限制出境，並扣押徐印製的文件，由新竹地檢署檢察官劉怡君指揮新竹市調查站偵辦此案。
由於徐姓前工程師坦承受中國大陸華力微公司之邀，要前去任職並發展28奈米製程晶圓代工工作，觸犯營業秘密法第13條之之2第1項，意圖在大陸地區非法使用營業秘密罪嫌，以及刑法第342條第1項背信罪嫌，對徐提起公訴。
據了解，28奈米為台積電獨攬技術，不少工程師投入心力發展，良率也很好，萬一流到競爭對手手中，等於花費大量時間、精力研發的關鍵技術，「1秒就整碗被端走」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。