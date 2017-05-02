印製28奈米機密文件 前台積電工程師遭起訴

台積電前徐姓工程師在台積電服務6年許，今年1月間在離職前，突然大量印製與28奈米相關文件，在提辭呈時，被主管詢問「為何印文件」，坦承確實印製文件，且受中國大陸華力微電子之邀，從事28奈米研發工作，台積電在1月下旬解雇徐，並向新竹市調查站報案，新竹地檢署今天偵結，將徐姓工程師依觸犯營業秘密法及刑法背信罪嫌提起公訴。

台積電表示，徐姓前工程師過去工作均未涉及28奈米，但今年1月間，卻突然用印表機印製大量關於28奈米文件，徐提離職時，主管詢問此事，徐也坦承確實印製，當天該主管與徐共同回到徐的住處，也在其住處發現28奈米相關文件。

台積電並在今年1月下旬解雇徐，將此案送交新竹市調查站調查，由調查站呈報新竹地檢署，當時將徐男限制出境，並扣押徐印製的文件，由新竹地檢署檢察官劉怡君指揮新竹市調查站偵辦此案。

由於徐姓前工程師坦承受中國大陸華力微公司之邀，要前去任職並發展28奈米製程晶圓代工工作，觸犯營業秘密法第13條之之2第1項，意圖在大陸地區非法使用營業秘密罪嫌，以及刑法第342條第1項背信罪嫌，對徐提起公訴。

據了解，28奈米為台積電獨攬技術，不少工程師投入心力發展，良率也很好，萬一流到競爭對手手中，等於花費大量時間、精力研發的關鍵技術，「1秒就整碗被端走」。

(中時)