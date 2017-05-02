急診室打人 醫師不提告仍觸法

31歲黃姓男子，去年12月因感情問題喝雨刷精中毒昏迷，被送中國醫藥大學附設醫院急救，他醒來表示想回家，急診室陳姓醫師解釋病況後告知可離院，但他會錯意，竟動腳踹陳姓醫師左大腿內側致輕微瘀青，陳姓醫師雖未提告，但毆打醫療人員已觸犯醫療法，黃男仍遭起訴。

起訴書指出，黃男因感情不順，去年12月21日喝了一整瓶雨刷精後中毒昏迷，友人送到中國附醫急救，醫師緊急為了他洗胃、輸液，直到當晚8時許清醒後，黃男向急診室陳姓醫師表示想回家、不想接受治療。

陳姓醫師忙著為其他急診病患處理狀況，同時向黃男解釋其病況，表示：「想離院還是可以走」。但黃男疑似情緒不穩，對醫師答覆不滿意，竟腳踹陳醫師左大腿內側，致輕微瘀青。

陳姓醫師沒驗傷、也不提告，但因毆打醫療人員已觸犯醫療法，黃男仍遭起訴。

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(中時)