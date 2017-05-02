巡守隊資源貧乏 民代要求南市警局向中央爭資源
台南市基層員警人力編制與現有員額不足1315人，為解決人力不足問題，現代科技與在地巡守隊人力補充顯得更加重要。但因巡守隊資源長期呈現貧乏狀態，台南市議員賴惠員今天要求警察局需「大聲」向中央要資源。
賴惠員說，台南市基層員警編制員額5351人，現有員額4036人，不足1315人，除透過現代科技中4G無人機的輔助以外，高達6000多人的社區巡守隊更顯重要。
賴惠員指出，台南市守望相助隊補助若以每天執勤4小時，每天2班每班2人不重覆人力為原則，每月800元燃油費、每天160元夜點費的A級守望相助隊為例，一年最少需要6萬7200元的支出，還不包括水電、巡邏摩托車、巡守員裝備的支出，但市府卻僅補助3萬8800元，每年至少短絀2萬8400元。
賴惠員強調，中央為落實社區治安與守望相助隊分別制定《內政部補助社區治安守望相助隊作業要點》、《內政部推動社區治安補助作業要點》，分別可以獲得中央補助6至10萬與最高15萬的補助；另外巡守隊成立中央依據《建立全國社區治安維護體系–守望相助再出發推行方案》的「獎勵金及慰問金核發要點」，還可爭取到20至50萬不等的巡守隊獎勵金、最高3萬元的巡守元獎勵金，要求市警局必須設法鼓勵巡守隊提報申請，解決資源不足同時也提高巡守隊的榮譽感。
(中時)
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