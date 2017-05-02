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彰縣畜牧場戴奧辛雞 今撲殺完畢

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彰縣畜牧場戴奧辛雞 今撲殺完畢
彰化縣政府農業處與動防所人員今天進行鴻彰畜牧場雞隻的最後撲殺。（鐘武達翻攝）

彰化縣芳苑鄉鴻彰畜牧場生產的雞蛋遭檢出戴奧辛含量超標，縣府農業處與動物防疫所今天繼續未完成的撲殺作業，上午起動員20多名人力先將鴻彰畜牧場剩下約1萬2000隻蛋雞迷昏，接著裝袋運往焚化爐。

縣府農業處指出，鴻彰畜牧場的蛋雞場有2處，總計飼養的蛋雞為4萬2000隻，在衛福部食藥署確認該畜牧場生產的雞蛋戴奧辛含量超標後，日前已經完成其中3萬隻蛋雞的撲殺，剩下的1萬2000隻蛋雞，預計在今天下午前可以處理完畢。

農業處強調，除了撲殺的蛋雞，之前鴻彰畜牧場內封存的4200多公斤雞蛋，也都已經完全銷毀，確保沒有含戴奧辛的雞蛋外流。

這次的撲殺作業，全程是採人道作為，動物防疫所於昨天晚上就先禁止供應雞隻喝水，今天上午才在飲水中投藥讓蛋雞昏迷後再裝袋運往焚化爐銷毀。

(中時)

關鍵字：彰化縣雞蛋戴奧辛
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