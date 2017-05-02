不忍家人遭疑「不孝」 平鑫濤兒拒瓊瑤出版父親病況

平雲不滿家務事浮檯面，發聲明說明。(圖／本報系資料照)

瓊瑤連日來在臉書傾吐照顧臥病在床的丈夫平鑫濤心聲，卻也和繼子女有了爭執，平鑫濤兒子平雲也發出聲明，因為事情波及到好友侯文詠，加上他們背上「不孝」質疑，所以才決定公開說明，讓外界了解情況。

平雲接受《蘋果》專訪，透露瓊瑤發文後，本來著重長照議題，不過後來為了是否要替父親插管，雙方意見相左，本來平雲決定隱忍不說，但後來事情波及到侯文詠，加上家人遭到網友公審，所以他和2個姊姊討論後，出面說明真相。

他提到父親時忍不住哽咽，對於瓊瑤說他們在父親病榻前嘻笑，他澄清因為大家有共識，決定以笑容面對，而他們身為兒女，無法看到父親失智而不是病危時放棄他，所以當瓊瑤決定把平鑫濤送到安養院時，大姊平瑩提議把父親接來照顧，瓊瑤卻以「不可能」回絕。

至於有沒有和瓊瑤的聯繫管道，平雲苦笑他們確實沒共識，但只是角度不同，希望雙方能互相體諒。至於瓊瑤說要出書，「家父很重視個人隱私，不希望生病的事公開」，似乎是不贊同瓊瑤出版父親病況日記，他認為焦點應放在長照議題，不要扯到上一代的情感糾葛。

(中時電子報)