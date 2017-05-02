台買F35也沒用!軍武專家：一起飛陸就可掌握

蔡英文日前表示，打算向美國購買F-35戰機，但就算買來，真的有用嗎？（翻攝自美國國防部網站）

總統蔡英文日前接受國外媒體採訪時，透露想向美國購買F-35匿蹤戰機，但軍武專家楊政衛直言，台灣由於地理問題，就算是F-22都很難擺脫一起飛就被掌握的命運。

微信「北國防務」特約撰稿人楊政衛指出，匿蹤戰機的誕生來自冷戰時期，美國打算從鄰近蘇聯的北約國家起飛，突破蘇聯防空漏洞，就算現今雷達技術已比當年強了許多，美軍仍有優勢，因為北約與俄羅斯的交界很長。

不過，由於台灣土地太小，楊政衛研判，以目前技術來說，大陸只要在福建南、北放置雷達，就能涵蓋整個台灣，就算匿蹤戰機也無法擺脫追蹤，「更何況大陸在福建等沿海地區不可能只有兩部雷達在照射台灣。」

楊政衛強調，這並非科技問題，而是和地理有關，所以別說F-35了，就算買來最先進的F-22，只要是從台灣出發，幾乎就能篤定一起飛即會遭大陸掌握。

(中時電子報)