520將屆蔡政府花國營預算宣傳政績 李明賢：監察院呢？

蔡英文執政將滿周年。(資料照)

520即將到來，總統蔡英文執政將滿周年。為了宣傳政績，媒體報導蔡政府不惜動用國營事業中油、台鹽、台糖、台灣菸酒公司等預算，鋪天蓋地打廣告包裝政府形象。網諷「小英最喜歡哪種花？答案是:有錢花、盡量花！」國民黨發言人李明賢也說，動用國營事業預算打廣告，這是不是挪用呢？監察院應該介入調查。

據《上報》報導，蔡政府為了迎接執政滿周年，520前兩個月就已規劃鋪天蓋地的政績文宣，電視、平面、網路、專訪、置入性報導等。並且，國營事業中油、台鹽、台糖、台灣菸酒公司等，均被列入出資配合宣傳名單中，就連已經上市的台鹽公司也囊括在其中。

國民黨發言人李明賢轉貼新聞後說，蔡政府始終沒搞懂的是，政府施政不是出在文宣與包裝，而是政策內容與是否貼近民意。史上最會溝通的政府，是否知道真正「溝通」是雙向的、要傾聽民意？蔡政府施政罩門是：不聽民意、脫離人民，才會導致民怨。

李明賢問，花再多錢買廣告，豈能救蔡政府民調？還是，只肥了公關公司？還有，動用國營事業的預算打廣告，這是不是挪用呢？監察院應該介入調查。

臉書「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」粉絲頁也轉貼該則新聞，並諷刺「小英最喜歡哪種花？...................有錢花、盡量花！」

網友們則留言「此時不花更待何時」、「整個國庫都是我的私房庫！」、「都沒錢在砍年金了，還敢花納稅錢騙大家有政績，讓民進黨去死一死。」、「可是瑞凡，蔡政府有政績可以宣傳嗎？」、「國家不是被他們說得好像要破產了嗎？還有錢哦？」、「千金小姐花錢大手大腳慣了。」、「目前要拿出政績，只能偽造了」、「你賺錢非常辛苦，別人不在乎，但人家花錢很開心，笑哈哈。」、「人民原先有エ作搞到没工作，有收入少了收入。的確是需要~好好宣傳啦！」、「 富家女只會開源不會節流…」。

(中時電子報)