DHC萌力全開 找來卡通明星推聯名美妝

消費滿5000元可獲得HelloKitty愛玩旅行包。（DHC提供）

HELLO KITTY限定版睫毛修護液，原價420元，即日起至5月31日限時優惠2條700元。（DHC提供）

My Melody限定版淨透水感卸妝油（L），原價850元，即日起至5月31日，限時特價720元。（DHC提供）

日系美妝DHC萌力全開，找來超人氣卡通明星Hello Kitty、My Melody坐鎮，推聯名美妝，HELLO KITTY限定版睫毛修護液，原價420元，即日起至5月31日限時優惠2條700元（見圖：DHC提供），睫毛修護液用於早、晚的睫毛修護保養，也可用於化妝前，當作睫毛膏打底使用。另有， My Melody限定版淨透水感卸妝油（L），原價850元，即日起至5月31日，限時特價720元。

5月消費滿2500元贈品有HELLO KITTY甜蜜乾杯組，滿5000元可獲得HelloKitty愛玩旅行包。

(中時)