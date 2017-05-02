南市議員要求警消提高超勤津貼與健檢經費
警消外勤人員超勤津貼，台南市最多只有1萬3500元，相較於其他五都皆為1萬7000元，屬六都最低，台南市議員陳怡珍替警消人員抱不平說，平平一樣是直轄市，台南市的警消福利卻是六都最差，對辛苦的警消人員實在不公平，呼籲市府應多照顧警消人員，肯定基層的辛勞。對此，消防局長李明峯表示，將規畫於今年度爭取發放危險職務加給。
此外，陳怡珍也提到，目前台南市共有1043位消防人員，但一年僅編列7萬3500元的健檢經費，只能補助21位消防員進行健檢，比例相當懸殊，且主管單位沒有追蹤，對於健檢結果毫無掌握。至於警察局則是一年編列50萬元，提供40歲以上同仁進行2年一次健檢，同樣沒有追蹤。
陳怡珍認為，近年來頻頻發生警消人員在執行勤務時身體不適，如心肌梗塞等狀況，第一線人員的健康相當重要，警察、消防員是保護人民生命及財產安全的重要防線，如果不能照顧好基層人員的身體健康，如何帶給民眾安全感？再者，同樣身為台南市，警消人員的福利有落差，消防局應好好檢討改善。
(中時)
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