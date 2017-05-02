男駕贓車攜毒逃亡 苗栗警聯手圍捕
姓男子涉嫌駕駛贓車並攜帶毒品，在竹南市區欲闖紅燈，遇警攔查心虛加速竄逃，在苗栗縣警察局竹南與頭份分局聯手圍捕時，棄車赤腳逃逸，警方動員大批警力連夜搜捕到案，2日依竊盜及毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。
竹南分局警員林榜鴻與邱元樟，1日深夜巡邏經竹南鎮環市路一、二段路口，發現1輛銀色自小客車超越停止線繼續緩行欲闖紅燈，林員示意攔檢，邱員同時查詢到該車為失竊贓車，惟駕駛見警趨前，竟加速往頭份市方向逃逸。
林、邱即通報竹南分局勤務指揮中心派遣線上警網協助攔截圍捕，他們則謹慎尾隨該車至頭份市銀河南路，男子趁機棄車並丟下幾乎全新的紅白拖，赤腳逃逸。
竹南派出所與頭份派出所支援警力也隨後趕抵現場，8名員警在附近搜查，不久在超商附近查獲滿身大汗的李姓嫌疑人，並在他身上搜出1.89公克的安非他命。經查，李嫌剛去超商買紅白拖穿，但離開超商不久就遭逮捕，警方正進一步追查他是否涉及其他刑案。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。