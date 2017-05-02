男駕贓車攜毒逃亡　苗栗警聯手圍捕

李姓男子涉嫌竊車、攜毒，一度棄車丟下紅白拖逃逸，後被圍捕到案。（陳慶居翻攝）

李男駕駛的自小客車經查為贓車。（陳慶居翻攝）

姓男子涉嫌駕駛贓車並攜帶毒品，在竹南市區欲闖紅燈，遇警攔查心虛加速竄逃，在苗栗縣警察局竹南與頭份分局聯手圍捕時，棄車赤腳逃逸，警方動員大批警力連夜搜捕到案，2日依竊盜及毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。

竹南分局警員林榜鴻與邱元樟，1日深夜巡邏經竹南鎮環市路一、二段路口，發現1輛銀色自小客車超越停止線繼續緩行欲闖紅燈，林員示意攔檢，邱員同時查詢到該車為失竊贓車，惟駕駛見警趨前，竟加速往頭份市方向逃逸。

林、邱即通報竹南分局勤務指揮中心派遣線上警網協助攔截圍捕，他們則謹慎尾隨該車至頭份市銀河南路，男子趁機棄車並丟下幾乎全新的紅白拖，赤腳逃逸。

竹南派出所與頭份派出所支援警力也隨後趕抵現場，8名員警在附近搜查，不久在超商附近查獲滿身大汗的李姓嫌疑人，並在他身上搜出1.89公克的安非他命。經查，李嫌剛去超商買紅白拖穿，但離開超商不久就遭逮捕，警方正進一步追查他是否涉及其他刑案。

(中時)