司改國是會決議 提升犯罪被害人保護會層級

召集人羅秉成說明分組會議結論。(林偉信攝)

司改國是會議第1分組今日決議，將目前由法務部保護司所轄的犯罪被害人保護會，提升為行政院直轄的署或司層級，此外，也建議警察特考增設「社工警察」，目前犯罪被害人補償金額過低，委員們也建議連同申請補償流程予以通盤檢討。

(中時)