才女作家自殺 南市議員要求警方主動偵辦懲狼師
才女作家A女自殺案引發社會高度關注，台南市議員蔡育輝今天在警察局專案報告時指出，補教狼師問題絕對重於八田與一毀損案，市長賴清德在八田案一發生就要求警方派刑警偵辦，八田與一是日本人，不是活人，賴清德都這等規模處理，遭狼師傷害的才女是台南人，雖輕生，但此事件攸關年輕女子的安全問題，要求警察局主動積極偵辦此案，以正視聽懲惡揚善。
蔡育輝表示，根據台南名醫透露他的才女作家女兒，近10年前遭補教名師誘姦，以致罹患嚴重憂鬱症導致日前輕生，此事一出社會嘩然，網路天天都可以看到網友在追補教狼師的真實身分，以及這名狼師目前的行蹤。
蔡育輝說，為什麼這件才女作家自殺事件會引起這麼廣泛的討論？這是因為大家都不希望再出現第二個受害者，請警方主動跟才女的雙親接觸，看她們願不願意提告？鑑於高雄市議員已將狼師的身分公布，台南市警方也應該更有所本，為了年輕學子安全，請警方幫她們建構一個更安全的學習成長環境。
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