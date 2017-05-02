酒駕撞飛機車騎士 熱心路人阻駕駛逃逸

蔡姓男子騎乘機車停放路邊接聽電話，卻慘遭撞飛，幸僅受輕傷無大礙。（莊旻靜翻攝）

吳姓女子酒後駕車，卻撞翻在路旁停車接聽電話的蔡姓男子。（莊旻靜翻攝）

越南籍吳姓女子日前開車經過竹北市沿河街時，撞上1台機車，當時機車上停在路邊接聽電話的蔡姓男子被撞飛，但吳女卻又往前行駛約100公尺才停下，當時剛好在附近的范姓男子目睹全程，連忙上前協助，並阻止吳女離去，吳女最後抽血酒測發現酒測值高達1.072每公升毫克，而蔡姓男子則受輕傷，全案依公共危險罪移送。

這起事故發生在4月30日晚間10點左右，40歲的吳姓女子開車行經沿河街191號附近，而當時29歲的蔡姓男子因接聽電話，將機車停在路邊，未料吳女疑因酒駕因素，直接撞上吳男機車，導致吳男遭撞飛到河堤邊坡，但吳女竟未停下，又往前行駛。

當時目擊此件車禍的34歲范姓男子發現吳女駕車離去，立即上前告知，吳女也隨後停車，配合將車鑰匙交給范男，並等警方到場。吳女供稱，自己僅喝2瓶約350cc的啤酒，但因醉到無法配合呼氣酒測，只好到醫院抽血檢驗，後驗出酒精濃度高達1.072每公升毫克。

意外被撞飛的蔡姓男子則左腰、右膝、右小腿處擦傷，幸無大礙，警方後將吳女依公共危險罪移送法辦。這起事故影片也被放在臉書社團「新竹爆料公社」，不少網友直批吳女行徑太扯了。

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(中時)