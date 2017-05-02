男子領錢不斷接電話 行員驚覺有異成功阻詐

雲林縣古坑鄉一名約60歲男子到古坑農會永光辦事處欲提領新台幣50萬元，行員對他關懷詢問提領該金錢作何用途，吳民以手勢表示「勿講話」，讓行員幾乎確認是遭詐騙了，通知警方幫忙阻詐成功。

永光派出所表示，這名60歲吳姓男子行跡匆忙且不斷接聽電話，該分部的盧主任驚覺有異，立即與該所連絡。

警方前往古坑農會永光辦事處時，詢問吳男是遇到甚麼事嗎？吳男表示，有一通電話打來，說他兒子替人借錢擔保，債務人無力償還不知去向，兒子在他們手中，需償還新台幣80萬元，經討價還價後以新台幣50萬元成交，不然將對他兒子不利。

吳姓男子說，從電話那頭聽到疑似渠兒子的哀號聲，一時心急不疑有詐，就依指示到金融機構提領金錢。

警方立即打電話給吳男的兒子，得知兒子仍在公司上班，才知道遇到詐騙集團，差點就損失五十萬元。

(中時)