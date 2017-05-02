台南議員唐碧娥促開辦消防員團體險
每逢火警，打火兄弟們總是衝鋒陷陣，在第一線拯救民眾人身安全，但在他們英勇救火的背後，卻隱藏著消防隊員沒有團體險可保的保險漏洞。台南市議員唐碧娥今天在議會質詢時，要求消防局長李明峯盡快建議內政部開辦消防員團體險，保障消防員及其家屬。
唐碧娥表示，她在去年定期大會就曾質詢消防局有關消防員團體險的問題，消防局長李明峯也允諾會與內政部反應；但近半年過去了，還是沒看到相關方案出爐。她質疑，到底要讓打火弟兄們等多久？
唐碧娥還當場詢問在場的消防局官員，若是開辦消防員團體意外險，願意投保的有幾人？在場的消防局官員無不舉手同意，顯示消防員對團體險的需求是不小的。
唐碧娥指出，消防員跟警察一樣，都在第一線保障人民安全的公僕，但警政署從104年就已開辦警察的團體意外險，員警年繳1580元，平均1天繳不到5元，就能有重大燒燙傷給付、住院給付等意外險福利；消防員相比警察，已經晚2年沒有這種保障了。唐碧娥要求消防局應積極向消防署建議，召集各大保險公司研擬出一個適合消防員的團體意外險方案，並且要比照警察的年費來收費。
(中時)
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