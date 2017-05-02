國中小介聘恢復但書 教師請調須按規定

國中小老師介聘即將展開，教育部今年依原先規畫取消但書，未在原學校服務滿6學期、但有特殊狀況的老師不能請調，引起抱怨。教育部今天召集22縣市開會決定，今年還是維持但書，並將申請介聘日期從5月4日延長至8日，讓有特殊狀況的老師可以請調。

今年國中小教師介聘由嘉義縣負責，嘉義縣教育處長王建龍表示，104年就已公告取消但書，但給予2年緩衝期，但書今年應該不適用，「有些老師可能裝迷糊說不知道」，透過立委向教育部施壓，教育部最後也只能順從民意。

為了穩定國中小師資，教育部104年修改國中小教師介聘辦法，將原先任教滿4學期可以請調改成6學期，但也附加一個但書，如果因為結婚或有其他具體理由，只要在原校任教滿2學期也可請調。不過但書的緩衝期是2年，今年已不適用。

最近有老師透過教團及立委向教育部施壓，指他們要從台中請調回高雄照顧生病的婆婆，或是夫妻分住新竹及新北市兩地造成骨肉夫離等，但教育部今年「無預警」取消但書，導致他們不能請調，家庭無法團員。

在這樣壓力下，教育部今天邀集22縣市代表召開緊急會議決定，今年國中小教師介聘維持但書，申請介聘日期並從5月4日延長至8日。教育部國教署科長蘇錦雀說，因為聽到老師特殊需求，因此今年決定繼續維持但書，讓在原學校未服務滿6學期，但服務滿2學期且有特殊狀況者，也可申請介聘。

對於有些老師指責教育部今年「無預警」取消但書，王建龍不認同，他表示，104年就已公告但書僅有2年緩衝期，但「有些老師可能裝迷糊」，立委也一面倒向教育部施壓，導致教育部必須讓但書持續存在。

王建龍說，當一個老師無心待在一所學校，就會想盡各種理由請調，原先的規定形同虛設。嘉義縣負責承辦今年國中小介聘，會依照有但書的狀況來處理，不過王建龍說，「為人師表要遵守規定，以後不應再有類似狀況（指「硬拗」）發生」。

(中時)