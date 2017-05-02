後山這麼美》7年級工程師 返山林為遊客歌舞、切豬肉

山月村因著得天獨厚的地理優勢，四處是山光奇色。（圖/李念庭攝）

太魯閣布洛灣台地中，有一處聚攏山光奇色、原民風情的世外桃源「山月村」，除了經營者鄭明岡及經理是「漢人」，員工幾乎是太魯閣族。不同於一般飯店模式，山月村飄散濃濃「原」味與人情味，甚至讓1名在台北任職的7年級資訊工程師棄高薪，返山林為遊客歌舞。

太魯閣布洛灣受惠於得天獨厚的地理優勢，四處是壯麗山色、畸怪奇岩，往遠處峽谷一看，還能瞥見蜿蜒的立霧溪水。布洛灣一詞在太魯閣語中意即「回音」，在300多年前，太魯閣族聚在此處高聲唱歌，卻發現聲音不斷在山谷迴盪，故為它起了絕美名字「Bruwan」。

坐落於布洛灣的「山月村」，儼然是個與世隔絕的仙境，沒有城市特有的嘈雜車聲與人文廢氣，你能體會感受的，是看不透的高山雲霧、是珍奇物種的姿態，與太魯閣族純淨嘹亮的歌聲。在山月村不光能享受舒適睡眠，還能欣賞一系列的太魯閣族表演，晚上7點半一到，火炬的火光燃起，原民的歌舞秀正式登場。

太魯閣族「原」味十足的歌舞秀。（圖/李念庭攝）

村長鄭明岡笑著說，「表演跳錯了也沒關係，不用機械化的表演，要讓遊客感受到的是每個人真誠賣力的演出」，而讓孩子們上台，除了要增加他們信心外，補貼生活家用也是一點，在一次約1小時多的演出中，「小學200、中學300，大學給500」。此外，在台上的表演者，每人都有各自的辛酸，鄭明岡不以雇用者視角，而是以「家人」方式對待，對孩子們的生活背景瞭若指掌，「她爸爸是洗碗工、他父母是做水泥的、他功課不好但體能一級棒」，關心不言而喻。

阿百一醬棄工程師頭銜，返山林為遊客歌舞、切豬肉。（圖/李念庭攝）

表演群中，一位背景十分特別，78年次的「阿百一醬」（音譯）原在台北任職資訊工程師，近年回返這片山林，為遊客分切山豬肉、主持歌舞秀。為何會放棄資訊工程師的大好「錢」途，轉來山林村做僅有3萬多的工作？阿百一醬說，一方面是可以就近照顧親人，一方面是想保存太魯閣族文化，「不要忘記自己是族人的一部分」。

(中時電子報)