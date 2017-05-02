凱道抗爭原民遭「清場」 原民嘆：我們被當垃圾

「原住民的訴求期待，被當作垃圾。」原住民不滿現行傳統領域畫設辦法，夜宿凱道抗爭第70天，卻在520總統就職周年前夕，今天遭警方以妨礙交通為由，出動機具「清場」。原民淚訴，將持續以溫柔而堅定姿態，長期抗爭。

截至稍早，原民在凱道上靜坐表達抗議，警方不敢大意，於道路周邊戒備，雙方僵持不下。有外國民眾見狀也聲援原民，表示台灣是給人自由印象的地方，批評警方訴諸暴力。

原民族人認為現行畫設辦法排除私有地，導致原民喪失百萬公頃傳統領域，未來重大開發案更恐無法可擋、圖利財團，要求退回。上月並號召群眾與藝術家，到凱道畫石頭，象徵原民存在台灣土地的證據，已有超過300顆。

然而，警方以侵占車道、妨礙交通為由，近期連續開出多張勸導單、罰單，要求清除，日前並發出最後通牒，預告將「清場」。今天上午，警方共出動300多名人力與機具、垃圾車前往凱道，將路面全數石頭與藝術品清空。

「把原住民當作垃圾！」前原民台長馬耀˙比吼說，守不住族人的希望，對政府的期待也徹底落空，台灣那麼大，卻容不下原住民抗爭，隨喪失的傳統領域被全數清空，「我們妨礙了誰？原住民也想回家，但我們回不去。」

他痛批，蔡英文政府號稱最謙卑、最會溝通，最常見的卻是警察，去年蔡英文總統代表向原住民道歉內容言猶在耳，實際上卻不是這麼一回事。呼籲政府應真誠檢討、反省，落實原住民族轉型正義，方能還給台灣社會公義。

原民歌手那布說，警方強力清空凱道，顯示政府愚蠢，更坐實政府企圖於520前夕驅離抗爭群眾，眼不見為淨。過去原民仍抱持一線希望，期待政府傾聽、接納，如今已化為泡影，「族人一切努力在政府眼中，只是垃圾。」

「轉型正義不是變魔術，但更不該是騙術。」他強調，原住民不是要搶走台灣土地，而是履行諮商同意權，持續有能力守護土地，不只是原住民，沒有人是局外人。原民溫柔、優雅、堅持地再次承受失去，傷痕更強化決心。

今現場聲援的原民圍成圈、高唱阿美族傳統古調，怒吼絕不妥協，要政府聽見原住民的心聲。原民團體指出，將以柔性訴求持續長期抗爭，擇期將石頭、藝術品放回原本的位置，象徵原民存在於台灣土地上，不排除範圍更擴大。

(中時)