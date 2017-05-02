我要出國比賽！偏鄉足球小將重燃冠軍夢

「我想繼續踢球，出國比賽拿冠軍！」屏東縣內獅國小足球隊，早年曾是赫赫有名的全國冠軍勁旅，近年卻因「斷炊」解散；6年前球隊重起爐灶，克服經費、資源嚴重不足困境，成功打進今年全國賽8強，締造6年來最佳戰績。

教練鄔米魯夫契表示，自己同樣出身自內獅足球隊，一路踢進體育大學，不忍球隊解散，決心扛起重組球隊重責。她說，球隊歷史最早追溯到35年前，曾是國內賽是常勝軍，名氣如紅葉少棒，但經費不足、後繼無人而解散。

秉持一股使命感，鄔米號召校內學童加入球隊，但起初資源困窘，全隊只有幾套球衣，「誰出場誰穿」，尺寸太大就克難打結上陣；來自偏鄉的隊員們家境也不寬裕，足球鞋、長襪更是大量消耗品，幾乎人人只能穿別人的舊鞋。

鄔米坦言，球隊「什麼都沒有」的狀況下，根本不敢想參加比賽，由於出征其他縣市，平均每人起碼花費1萬元，無力負擔；直到中華基督教救助協會1919陪讀班發現球隊困境，與恆春基督教醫院聯手資助，才露出曙光。

今年內獅足球隊北上參加全國少年盃足球錦標賽，一路過關斬將，殺進最後8強，過程中更以延長賽2比1比數，氣走往年冠軍隊伍台中國安國小，他們所需旅費、球衣、球鞋，全由協會與恆基媒合善心人士慷慨解囊相助。

協會也自今年1月起，每月補助全隊5000元營養費，讓多數來自弱勢家庭的他們有體力練球；陪讀班成員陳欽明更自掏腰包，贈與每人一套球衣。鄔米表示，隊員看見各界付出，踢起球格外賣力，希望帶球隊出國拿冠軍。

11歲隊員小威（化名）過去曾是脾氣暴躁的孩子，加入球隊後已截然不同。他說，尚未加入球隊前，下課便找部落大哥哥玩，加入球隊後找到生活重心，也愛上踢球快感，最喜歡當前鋒，夢想繼續踢球，成為職業選手。

「每個人都很想拚！」鄔米說，偏鄉球隊不像都市有充裕資源，但他們比別人更努力，出身弱勢家庭的他們，因為踢球，不僅更多人看見，也獲得更大成就感，笑說今年踢進8強、甚至有機會問鼎冠軍，成績出乎意料地好。

(中時)