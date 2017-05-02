懷孕飲食不影響寶寶膚色 醫師：基因決定

不少懷孕婦女擔心飲食會影響孩子膚色，醫師強調，寶寶膚色是父母基因決定。（奇美醫學中心提供）

懷孕時多喝豆漿、薏仁、杏仁茶、珍珠粉、牛奶，小孩皮膚比較白皙？不少婦女懷孕時常有錯誤迷思，誤以為多喝牛奶、多吃珍珠粉可讓腹中寶寶皮膚變白，醫師指出，正常狀況下，寶寶膚色是由先天基因遺傳決定，目前尚無文獻證明懷孕婦女的飲食能影響腹中寶寶的膚色。

奇美醫學中心兒科部主治醫師王信驊指出，皮膚色調取決於黑色素在皮膚中的含量，而在爸媽基因配對的當下，就已經決定了寶寶將來皮膚中黑色素的含量，而一般新生兒的膚色容易因各種生理、環境、病理等因素有所改變，約到學齡階段的孩子才能看出比較明確的膚色。

醫師說，一般常會聽到懷孕時多食用豆漿、薏仁、杏仁茶、珍珠粉、牛奶就能讓生出來的小孩皮膚白皙；如果吃巧克力、醬油、咖啡就會讓生出來的小孩變黑；如果太常吃芒果會讓生出來的小孩膚色變黃，這些說法都沒有根據。

營養師也建議，懷孕婦女應避免高鹽分、高糖分、缺少營養素卻含高熱量的飲食。適時補充鐵質，以及含高鈣、維生素D的食物，如堅果類、綠色蔬菜來維護寶寶骨骼生長發育，孕期也不是節食的好時機，若嚴格限制卡路里的攝取可能會導致母體有酮酸中毒的危險。

(中時)