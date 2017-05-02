雇主興建托兒設施 最高補助200萬元

為促進工作與生活平衡，勞動部修正「勞動部補助哺集乳室與托兒設施措施作業須知」部分規定，由每年申請1期變為2期，由雇主在規定期間內向地方主管機關提出，針對僱用員工99人以下者優先補助，以鼓勵雇主辦理相關措施。

原申請日期是每年1月1日至5月30日，每年6月15日前完成初審，6月底將初審核定文件送至勞動部覆核，此次修改為分2期申請，第1期是1月1日至2月底，第2期為6月1日至7月15日，並分別於3月底、8月15日將初審核定文件送至勞動部覆核。

其餘規定則無更動，哺集乳室最高補助金額為2萬元，托兒設施新興建完成者，最高補助200萬元，已設置，改善或更新者，每年最高補助50萬元，並提供受僱者子女送於托兒服務機構托兒津貼，每年最高補助60萬元。

勞動部指出，這次分為2期申請，主要仍是為了鼓勵雇主，也避免員工下半年才進來，來不及申請等狀況，且第一次申請就可以申請全年，申請方式由「線上申請補助專區」填寫申請書表，並於填寫完後列印，以郵寄方式向各地方主管機關提出申請即可。

根據勞動部統計，去年申請哺集乳室共420件，新設托兒設施2家，舊有設施修繕27家，提供托兒措施、給予津貼的公司約100多家。勞動福祉退休司長孫碧霞表示，過去不少大企業會附設幼兒園，但因為少子化的關係，現在傾向鼓勵以津貼的方式，給予彈性處理。

(中時)