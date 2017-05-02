雇主興建托兒設施 最高補助200萬元
為促進工作與生活平衡，勞動部修正「勞動部補助哺集乳室與托兒設施措施作業須知」部分規定，由每年申請1期變為2期，由雇主在規定期間內向地方主管機關提出，針對僱用員工99人以下者優先補助，以鼓勵雇主辦理相關措施。
原申請日期是每年1月1日至5月30日，每年6月15日前完成初審，6月底將初審核定文件送至勞動部覆核，此次修改為分2期申請，第1期是1月1日至2月底，第2期為6月1日至7月15日，並分別於3月底、8月15日將初審核定文件送至勞動部覆核。
其餘規定則無更動，哺集乳室最高補助金額為2萬元，托兒設施新興建完成者，最高補助200萬元，已設置，改善或更新者，每年最高補助50萬元，並提供受僱者子女送於托兒服務機構托兒津貼，每年最高補助60萬元。
勞動部指出，這次分為2期申請，主要仍是為了鼓勵雇主，也避免員工下半年才進來，來不及申請等狀況，且第一次申請就可以申請全年，申請方式由「線上申請補助專區」填寫申請書表，並於填寫完後列印，以郵寄方式向各地方主管機關提出申請即可。
根據勞動部統計，去年申請哺集乳室共420件，新設托兒設施2家，舊有設施修繕27家，提供托兒措施、給予津貼的公司約100多家。勞動福祉退休司長孫碧霞表示，過去不少大企業會附設幼兒園，但因為少子化的關係，現在傾向鼓勵以津貼的方式，給予彈性處理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。