美軍B-1B轟炸機飛越朝鮮半島

今年三月美軍B-1B轟炸機帶領南韓F-15K猛擊鷹戰鬥機及F-16戰隼戰鬥機進行共同演練，飛入南韓領空。(圖/美國國防部)

美國和南韓為期兩個月的聯合軍演日前才剛落幕，震懾北韓的意味十足，而美軍今天證實周一部屬了兩架B-1B轟炸機飛越朝鮮半島，參加和日本及南韓空軍進行共同軍事演練，而南韓軍方今天也證實了這項消息。

美國太平洋司令發公共事務副主任、中將霍奇（Lori Hodge）表示，兩架B-1B轟炸機昨日從關島安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)起飛，參加南韓、日本的共同演練，這次的 行動是例行的。但她並沒有說明轟炸機飛至距離南北韓非軍事區多近，僅表明全程和南韓的軍機一起飛行，也不願透露當時機上有沒有攜帶任何武器。

B-1B轟炸機。(圖/DVIDS)

另外，霍奇也表示，這次B-1B轟炸機的演練是例行的行動，目的是為了保障區內安全，以及支援美國在印度、亞洲、太平洋盟友的安全，而非針對特別情況及國家。

據《路透社》報導，南韓軍方也證實了這項消息，不過韓國國防部發言人文尚均（Moon Sang-gyun）表示，這次部署美國轟炸機是為了嚇阻北韓的挑釁，並且因應朝鮮核彈及飛彈威脅。

(中時電子報)