出雲號護航美艦 美日安保更上層樓

北韓不顧美、中施壓，頻頻試射飛彈，並堅持核試，促使美日加強軍事合作，以保障區域安全。

日本海上自衛隊護衛艦「出雲號」1日與美國海軍補給艦會合，依照日本《安全保障相關法》，執行了「美艦防護」任務。

日本經濟新聞指出，隨著日本自衛隊首度執行平時保護美軍船艦的任務，日美同盟邁入新階段。日美透過聯合訓練與協調政策，將不僅限於日常合作，同盟的真正價值也將受到考驗，例如，萬一爆發衝突時，能進行多大程度的合作。

「我們100%與日本站在一起」，單是4月，美國總統川普就和日本首相安倍晉三通了3次電話，就如何因應北韓問題進行了密切磋商。據悉，川普每次打電話時，都會把這句話重覆5遍左右，還承諾會支持日本。

日經指出，川普上任之前一直輕視美日同盟。有日美外交人士表示，他在「遭遇北韓危機後，才開始重視日美同盟。因此，川普應該十分期待日本能發揮作用。而這次委託日本護衛美軍補給艦，就是對日本充滿期待的體現。

而從日本的角度來看，應美方要求派遣護衛艦「出雲」號，是妥善的對策。因為目前美軍在該地區部署航母戰鬥群，一方面是要迫使北韓停止開發核武，同時也是為了在北韓的挑釁中保護日、韓。

分析指出，受美軍保護的日本如果連平時的護衛都拒絕，同盟關係就無法發揮作用，而北韓可能會更肆無忌憚。就這層意義來說，制定安保相關法律，使日本能防護美艦是合理的。

不過，由於這次護衛美軍補給艦的地點是太平洋航線，遭遇北韓軍事挑釁的危險比較小，因此這次任務其實類似試驗。

儘管如此，日本仍派遣了能搭載直升機的大型護衛艦「出雲」號。而一般認為，這是要顯示日美同盟的牢固關係，以牽制北韓。

美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群正駛入緊張升高的日本海。日本應該想到，美國今後還會要求在日本海執行護衛任務。

根據日本安保相關法律，日本自衛隊還將執行其他多項新任務。如果獲得對方國家同意，自衛隊可以使用武器營救海外日本人。如果出現會對日本的和平與安全造成重大影響的危機，還將向美軍提供彈藥。

此外，日本週邊衝突若擴大，危及日本安全，可以啟用集體自衛權，自衛隊可以行使武力。

分析稱，根據北韓的動作，這存在成為現實的可能性。日本政府需要與美韓緊密合作，以準備因應各種事態。

隨著日本擴大對美軍的支援，國內有人擔心，「可能會捲入美國的戰爭」。分析指出，縱使在某種程度上存在這種風險，但若不能阻止北韓眼前的失控局面，日本將面臨核武被用於實戰，並遭遇核攻擊威脅的危險局面。

(中時電子報)