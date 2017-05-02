二林高中拳擊隊，全中運國男、國女團體雙冠軍

二林高中拳擊隊在今年的全中運表現亮眼，奪6金10銀8銅，更榮獲國男、國女團體雙料冠軍。(鐘武達攝)

二林高中校長劉燕饒代表家長會頒發獎金給全中運拳擊賽奪金選手。(鐘武達攝)

2017年全國中等學校運動會，二林高中拳擊隊「拳拳到位」，30名選手參賽24人得獎牌，共拿下6金10銀8銅，更勇奪國男、國女組團體雙料冠軍，為全中運首場拳擊賽事寫下第1頁輝煌。

二林是台灣拳擊運動的發源地，今年全中運在彰化，首度將拳擊納入比賽項目，承辦賽事的二林高中是地主隊，有著「不能輸」的壓力，除了成立後援會，賽前更高規格邀請運動防護志工為選手提供國家級的照護與保健。

校長劉燕饒說，這次30名選手參加全中運拳擊比賽，個個全力以赴，高女組劉家君、國男組林駿源、黃俊樺、洪有勝與國女組洪諭玫、張宜蓁，是6面金牌的得主。

「打就對了！」體育組長楊斯任說，奪金選手國女組洪諭玫，身高只有150公分，決賽對手是170公分，但她靠著優異的技巧與耐力，絲毫不畏懼。洪諭玫表示，「練習拳擊2年多，比賽時一心就想贏，不管對手是什麼人」。

「擊開大學窄門！」拳擊奪牌不僅是榮耀，也是升學的助力，高女組金牌選手劉家君，運動表現出色，今年大學入學申請已經錄取3所國立大學，她最後決定就讀清華大學體育系。

(中時)