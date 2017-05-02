樂極生悲 補慶生卻踩空摔落地下中庭

補辦慶生會卻不慎從1樓跌落地下中庭！吳鳳科技大學一名20歲翁姓女學生因昨天生日，好友決定於今天補辦生日會，其好友正拿著刮鬍泡要朝翁女砸上去，雙方開始追逐起來，在嬉鬧之間，翁女不慎踩空從1樓跌落地下中庭，造成右上臂骨折，並送往醫院急救，所幸無生命危險。

據了解，這名翁姓女學生因昨天生日，其好友為補辦生日會，而在下午1點多在吳鳳科大生有樓準備替她慶生，該女學生的好友則拿著擠滿整盤的刮鬍泡，準備朝翁女臉上砸上去，雙方開始嬉鬧起來，但在追逐的過程中，翁女不慎踩空從1樓跌落地下中庭，當場樂極生悲。

救護人員接獲通報，趕到現場發現翁女躺在地上，不斷哀號背部很痛，救護人員指出，據同學轉述疑因翁女是背部朝地跌落，導致她一直喊背部很痛，初步檢視右上臂有骨折情形，因此緊急送醫院急救。

(中時)