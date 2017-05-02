台南議員媒合獅子會捐助飲水機 供運動市民使用

台南市體育場平均每日有上千人次使用，卻僅有2台舊式飲水機。有鑑於此，台南市議員林美燕認為，體育場空間大，但配套設備上仍不夠完善，因此媒合台南市永美獅子會捐贈1台具熱溫冰新型活水過濾飲水機裝設在田徑場，維護運動市民飲水的安全衛生與便利。

林美燕說，體育場每天吸引眾多市民、學生使用，田徑場更是代表隊練習的場地，但有許多民眾反映，總是帶著空空的水瓶，卻找不到水地方的問題，顯現出飲水機不足以及設置區位分布不均等問題。

林美燕有感而發表示，會想要捐贈飲水機，最大的原因是因為秉持已故父親熱於助人的分享精神；由於過去生活條件有限，要喝到水很不容易，父親每天一大早都會在家燒好開水後，便拎著一大壺開水，拿到體育場供運動的人來使用。

她還指出，體育場幅員廣大，擁有田徑場、極限運動場、籃球場、射擊場等運動場地，導致民眾運動後取水也常受到等限制，因此才會與永美獅子會的獅姊們討論，共同幫助體育場建置完善的飲用水設備。

台南市體育處長吳國珉表示，一直以來就了解市民對公共飲水機有一定需求，也有努力來增設飲水機並逐漸汰舊換新，感謝議員與獅子會的支持與捐贈，之後將負責飲水機使用的保養與維護。

此外，吳國珉也貼心提醒，因新型飲水機取水高度較低，擔心小朋友受傷，機器本身有安全鎖，日後也會張貼警示，提供更完善的社區設施供大家安心使用。

(中時)