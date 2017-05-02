相距事實太遠 平鑫濤女曝瓊瑤一周探丈夫三次

平珩透露父親平鑫濤接受長照中心照顧，目前狀況穩定，瓊瑤一周探望他3次。(中時資料照片)

皇冠文化創辦人平鑫濤受失智症與中風所苦，妻子瓊瑤近來撰寫多篇長文，描述他生病、住院的情況，也透露了為丈夫插管與否問題，跟平家3姊弟鬧翻，而平鑫濤之女、國家文藝獎舞蹈家平珩接受專訪，詳細說明父親當前的狀況，無形中也對多年前父親離開他們的母親、另娶瓊瑤一事傳達了看法，她透露父親其實已在長照中心接受照顧，而瓊瑤則一周去探望丈夫三次。

據《自由時報》報導，平珩認為，「不離不棄是基本，不該是一項美德」，透露目前父親平鑫濤在長照中心接受專職看護全天候照顧，她和姊姊平瑩一周固定去2、3次，弟弟平雲則更常去，而「瓊瑤阿姨」則一周去看丈夫三次，每次半小時到1小時，也因為有看護在，因此沒有誰一定得守在那裡。

平珩談起父親病情，難掩不捨，但堅強表示父親目前狀況穩定，「父親是一個如果準備好了，就一定有所行動的人，但他還有很關切的事物，無法放下」，說平鑫濤在聽到大家討論公事時，一定睜大眼睛、表情專注，也表示之前家人們在討論是否要幫父親裝鼻胃管時也很擔心，但醫生說裝鼻胃管就像戴眼鏡，「一開始一定不習慣，但久了也就習慣了」，最後選擇相信專業的判斷。

至於是否被瓊瑤的po文傷害？平珩表示到這年紀，已沒有受傷不受傷，只覺得瓊瑤的說法跟事實相距太遠，3姊弟對於為父親做決定，也都有討論與共識，她無奈表示，至今不懂瓊瑤的訴求，很希望多了解這部分，「是想把鼻胃管拿掉？還是其他的什麼？」，同時坦言他們跟瓊瑤阿姨之間禮貌與分寸都會有，但不太認同媒體稱呼他們3姊弟為瓊瑤的繼子女，表示「我們並沒有被瓊瑤收養」。

平珩也再次強調，父親平鑫濤是失智不是病危，父親雖然說話不清楚，但仍對周遭給他的愛有感覺與反應，裝鼻胃管也是遵照醫囑，不忍看到父親再像之前那樣，因為無法用藥而痛苦呻吟，平珩還說照顧父親，對她來說是歡喜的事，也看見父親仍和病痛奮鬥中，「生命有其自己的節奏，端看本人是否有放下」。

(中時電子報)