「我要宣布一件重要事」44歲孫耀威娶了交往8年陳美詩

孫耀威親口宣布與陳美詩登記結婚。(取自東網)

孫耀威。(本報系資料照，張祐銘攝)

44歲香港歌手孫耀威與小8歲女友陳美詩交往8年，今(2日)在加盟新唱片公司記者會，親口宣布與女友早前在美國註冊結婚，「今日是一個重要的日子，我要宣佈一件人生重要的事，就是日前已經和Macy（陳美詩）在美國註冊結婚。」

孫耀威擁有一張不老帥臉，自出道以來緋聞不斷，曾與鄭家榆、應采兒等女星傳出戀情，不過自他遇上陳美詩後，兩人交往8年以來感情穩定，不少人都認為陳美詩收服花心男，今年更瘋傳兩人計畫結婚。

雖然孫耀威打死不透露註冊日期，但他就開心分享求婚陳美詩過程，稱多年前曾經陷入低潮，突然有了成家念頭，因此去瑞士看妹妹時，當地有一間陳美詩很愛的甜點店，就將那間店包下來向她求婚。

其實在孫耀威親口宣布喜訊前，就被民眾直擊小倆口上個月在澳洲甜蜜拍婚紗，昨日陳美詩還被港媒直擊前往香港某攝影工作室拍攝婚紗照，與孫耀威互動宛如老夫老妻，中間還一度將窗簾拉上，對婚事保密到家。

(中時電子報)