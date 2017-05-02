南韓：薩德已可初步反導

韓聯社報導，南韓國防部發言人文尚均2日在例行記者會上表示，部署至慶尚北道星州的薩德系統處於可初步發揮反導能力的狀態。

初步反導能力是指當北韓向南韓發射彈道飛彈時，薩德可立即予以應對。

對於美國白宮國安顧問麥克馬斯特提出重議薩德部署費用，是否意味著重啓防衛費分攤談判一事，文尚均表示，美方在此問題上可能做多重考慮，韓方也將積極尋求應對方案。政府此前曾表示，由於防衛費分攤需要通過協商尋求最合理的方案，暫不宜提前下結論。

(旺報)