7旬婦尿紅如西瓜汁 泌尿上皮癌惹禍

亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄解釋，「泌尿上皮癌」涵蓋膀胱癌、尿道癌、輸尿管癌與腎盂癌等。（林欣儀攝）

台中市有40年菸齡的趙姓婦人，習慣服用來路不明的成藥，半年前開始出現血尿症狀，且尿液顏色紅如西瓜汁，就醫檢查才知罹患「泌尿上皮癌」，所幸腫瘤未擴散，經施行膀胱內視鏡手術刮除腫瘤後，終於恢復健康。

趙姓婦人告訴醫生，約半年前偶然發現自己的尿液顏色呈淡粉色，但因不會疼痛，也不以為意，之後斷斷續續又有粉紅色尿液的情況出現，雖覺得怪怪的，因不想麻煩在北部工作的孩子，仍未理會，直到日前血尿情況越趨頻繁，且顏色「像西瓜汁一樣紅」，才告知家人並就醫。

亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄指出，趙婦經膀胱內視鏡檢查，其膀胱內有顆2公分大的腫瘤，經施行膀胱內視鏡刮除腫瘤，術後恢復良好，且透過電腦斷層追蹤，無膀胱外擴散情況，未來仍須定期回診追蹤。

蕭子玄說，「泌尿上皮癌」涵蓋膀胱癌、尿道癌、輸尿管癌與腎盂癌等，抽菸、服用來路不明的草藥、成藥或長期接觸染料等都可能是肇病原因，年齡則是泌尿上皮癌的重要鑑別診斷因素，若出現血尿情況，年長者為惡性腫瘤的可能性高。

蕭子玄強調，無痛性血尿是「泌尿上皮癌」的警訊，而抽菸、長期服用來路不明藥物更會增加罹患泌尿道上皮癌的風險，若有這類習慣者又發現血尿，千萬不能輕忽。

(中時)